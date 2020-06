Agadir : un inspecteur de police utilise son arme de service pour interpeller un multirécidiviste ayant mis en danger imminent sa mère et des policiers (DGSN)

mardi, 9 juin, 2020 à 14:32

Rabat – Un inspecteur de police relevant du district de sûreté d’Agadir a été contraint lundi vers minuit d’user de son arme de service lors d’une intervention sécuritaire pour interpeller un multirécidiviste de 23 ans ayant porté atteinte aux biens d’autrui et exposé la sécurité de sa propre mère et celle des agents de police à un danger grave et imminent à l’aide d’une arme blanche.

Les services de la sureté nationale ont reçu un appel via le numéro de secours (19) alertant que le suspect, qui était dans un état d’ébriété avancée, a semé le désordre sur la voie publique dans la région de Ben Sergao, causant des dégâts matériels au pare-brise d’une voiture privée et menaçant sa propre mère à l’aide d’une arme blanche, ce qui a nécessité l’intervention d’une patrouille de police, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le forcené a opposé une résistance farouche aux éléments de la police, contraignant un fonctionnaire de police de faire usage de son arme de service et tirer deux balles, une de sommation et la seconde ayant touché le suspect à l’abdomen, ce qui a permis de neutraliser le danger provenant de celui-ci avant de l’interpeller et de saisir l’arme blanche utilisée pour perpétrer cette agression, détaille le communiqué.

Le suspect blessé a été transféré à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires, où il a été placé sous surveillance médicale, en attendant sa soumission à une enquête préliminaire sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer tous les actes criminels qui lui sont attribués, conclut la DGSN.