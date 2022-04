Agadir: Interdiction de la récolte et la commercialisation des coquillages issus de la zone Imi Ouadar

mercredi, 13 avril, 2022 à 19:28

L’Agence urbaine constitue un partenaire fondamental pour les collectivités territoriales d’autant plus que l’aménagement du territoire joue un rôle centrale dans l’encadrement de l’espace et la pérennisation de ses ressources, a affirmé la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri.