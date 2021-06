Agadir: L’ADA lance une initiative pour la promotion des produits du terroir

jeudi, 10 juin, 2021 à 18:42

Agadir – L’Agence pour le Développement Agricole (ADA) a lancé jeudi à Agadir, une initiative visant la promotion de la commercialisation des produits du terroir.

Il s’agit de la mise en place d’un Kiosque au profit des coopératives, afin de les aider à commercialiser leurs produits du terroir, en cette période difficile de la Covid-19.

“Ce nouveau concept souhaite soutenir les coopératives agricoles qui ont été confrontées à de maintes difficultés commerciales dues à l’annulation des Foires et des Salons”, a indiqué Mahjouba Chkail, chef de division de la promotion des produits du terroir à l’ADA.

Le lancement de cette initiative coïncide avec le début de la saison estivale, ce qui assurera une meilleure commercialisation de ces produits, surtout que le kiosque se trouve à la corniche, un endroit très prisé, aussi bien par les habitants que les visiteurs d’Agadir, a relevé Mme Chkail dans une déclaration à la MAP.

D’une superficie de 45m3, ledit kiosque rassemble les produits de plus de 60 coopératives, à des prix très abordables, selon la responsable qui précise que ce projet sera généralisé dans d’autres villes du Royaume, et la prochaine destination sera Rabat.

Pour sa part, M. Abdelwahed (un client) s’est félicité de cette initiative qui permettra aux coopératives de commercialiser leurs produits et reprendre des couleurs avec une longue période de répit forcé.

Malgré la pandémie, l’ADA a multiplié ses efforts en renforçant la promotion des produits du terroir au niveau des grandes et des moyennes surfaces, en organisant le Concours Marocain des Produits du Terroir pour encourager les coopératives et en travaillant activement sur la mise en place prochaine d’un nouveau site web dédié exclusivement à la promotion électronique des produits du terroir.

Ce portail souhaite mettre en relation les producteurs de terroir et les consommateurs nationaux et internationaux, ce qui se répercutera d’une manière très positive sur les GIE (Groupements d’intérêts économiques) et les coopératives.