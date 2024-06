Agadir: Lancement d’une compétition culinaire dédiée à l’autonomisation des femmes

jeudi, 27 juin, 2024 à 0:10

La version 2024 du cahier des charges du soutien au théâtre est la même que celle de l’année précédente, a affirmé le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication – Département de la Culture, soulignant que seules deux nouvelles dispositions y ont été introduites et concernent le dossier de demande du soutien et le déboursement de celui-ci.