Agadir: lancement officiel de la 19ème édition de l’exercice “African Lion”

lundi, 5 juin, 2023 à 10:36

Agadir – Conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales, les FAR et les Forces Armées américaines co-organisent, jusqu’au 16 juin, la 19ème édition de l’exercice “African Lion”, indique un communiqué de l’État-Major Général des FAR.

Au siège de l’État-Major de la Zone Sud à Agadir, une cérémonie d’ouverture a été organisée lundi annonçant le lancement officiel de cet exercice multinational interarmées en présence des représentants des pays participants, ajoute la même source.

A cette occasion, le thème de l’exercice et les différentes activités au programme de cette 19ème édition ont été présentés, notamment l’exercice de planification opérationnelle pour les cadres des États-Majors de la “Task Force”, les exercices tactiques terrestres, maritimes, aériens et combinés, de jour et de nuit, un exercice combiné des forces spéciales, les opérations aéroportées, l’Hôpital militaire de campagne prévoyant des prestations chirurgicaux-médicales au profit de la population, et les exercices de lutte contre les armes de destruction massives.

Prévu se dérouler dans sept régions du Maroc, à savoir : Agadir, Tan-Tan, Mehbes, Tiznit, Kénitra, Benguérir et Tifnit, l’exercice “African Lion 2023” reste un rendez-vous annuel qui contribue à consolider la coopération militaire maroco-américaine et également à renforcer l’échange entre les forces armées de différents pays en vue de promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région, conclut le communiqué.