Agadir: les représentants des tribus sahraouies appellent à la formation d’un front national contre les agissements des ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume

jeudi, 19 novembre, 2020 à 20:28

Agadir- Les cadres et représentants des tribus sahraouies à Agadir, ont appelé lors d’une rencontre tenue mercredi, à la formation d’un front national derrière SM le Roi Mohammed VI, pour faire face aux aux agissements des ennemis de l’intégrité territoriale et défendre les constances de la Nation.

Dans ce sens, ils se sont félicités de l’intervention pacifique et professionnelle menée par les éléments des Forces Armées Royales (FAR) dans la zone d’El Guerguarat, au Sahara marocain, faisant part de leur entière disponibilité et totale mobilisation pour le renforcement de la diplomatie populaire tant désirée par SM le Roi, au service de la cause juste du Royaume.

Ils ont réafirmé également, leur attachement permanent à la marocanité des régions du Sud, tout en appelant les milices du +polisario+ à mettre un terme à leur crime contre l’humanité et les tentatives de semer la zizanie.

Et de conclure que “Nous, fils des régions Sud du Royaume, et des résistants de l’armée de libération qui ont sacrifié leur vie pour l’intégrité territoriale de ce pays, nous réitérons notre allégeance et loyauté à SM le Roi Mohammed VI”.