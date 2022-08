Agadir : L’INDH soutient les chaînes de production locale

mardi, 2 août, 2022 à 19:40

Agadir – Le Comité provincial de développement humain (CPDH) d’Agadir-Ida Outanane a lancé un appel à projet pour la valorisation des chaînes de production locale dans les secteurs de l’agriculture, du tourisme, de la pêche, de l’industrie, de l’artisanat et des services.

L’INDH vise, à travers ce programme, à apporter un appui et un accompagnement aux coopératives, aux groupements d’intérêt économique (GIE) et aux très petites et moyennes entreprises (TPME), et ce à travers deux axes : Appui technique et Appui financier, a indiqué la Division de l’action sociale dans un communiqué.

Sont éligibles aux financements les coopératives dont le nombre de coopérateurs jeunes et femmes dépasse 30%. Des conventions seront conclues entre le CPDH et le porteur de projet déterminant les obligations et les résultats à atteindre.

Les candidatures à l’appel à projet se feront à travers le remplissage d’un formulaire d’inscription sur le site web officiel de l’INDH de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane : www.agadir-indh.gov.ma.

En plus du formulaire, le dossier doit comprendre une lettre pour la demande d’appui de financement de l’INDH, une attestation sur l’honneur signée (non-exécution d’une fonction au secteur public, semi public ou privé), une fiche technique du projet, le dossier juridique de l’entité porteuse du projet, dernière attestation d’exercer, bilan financier et comptable, fiche de présentation du projet, ainsi que tout document utile pour l’étude du dossier.

L’inscription à l’appel à projet sera ouverte jusqu’à 02 septembre 2022 à 16h00, selon la même source, qui précise que tout dossier incomplet sera automatiquement rejeté.