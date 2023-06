Agadir: un médecin à la retraite interpellé pour pratique d’avortement illégal

mardi, 27 juin, 2023 à 12:30

Agadir – Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire d’Agadir ont interpellé, lundi après-midi, un médecin à la retraite, âgé de 65 ans, pour son implication présumée dans la pratique de l’avortement de manière illégale, apprend-on de source sécuritaire.

Le mis en cause, aux antécédents judiciaires dans des affaires d’avortement clandestin, a été interpelé lors d’une opération sécuritaire menée à l’intérieur d’un appartement dans la ville d’Agadir.

Le prévenu a été surpris en flagrant délit de pratique d’une opération d’avortement sur une femme âgée de 22 ans, en présence d’une femme de ses connaissances, dans des conditions ne respectant pas les normes d’hygiène, précise-t-on.

Les investigations ont également conduit à l’arrestation d’une secrétaire en fonction dans une autre clinique médicale soupçonnée d’avoir participé à cet acte criminel.

Le mis en cause principal, la secrétaire et les deux femmes ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaires et déterminer l’ensemble des actes criminels qui leur sont reprochés, ajoute la même source.