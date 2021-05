Agadir: La MGPAP réaffirme son engagement en faveur du chantier royal de généralisation de la protection sociale

dimanche, 30 mai, 2021 à 19:42

Agadir-La Mutuelle générale du personnel des administrations publiques (MGPAP) a fait part de son engagement en faveur du chantier royal de généralisation de la protection sociale, a affirmé son Conseil d’administration (CA) tenu les 28 et 29 mai à Agadir.

Intervenant à cette occasion, Moulay Brahim El Othmani qui présidait la 2è session de ce CA, a exprimé l’entière mobilisation pour la mise en oeuvre de ce grand projet sociétal, notant dans ce sens, que la MGPAP œuvre en permanence pour offrir des prestations administratives, sociales et sanitaires aux adhérents.

En vue de réaliser ces objectifs et mettre en œuvre le plan stratégique quinquennal 2021-2025, le bureau du CA, après approbation des points figurant dans l’ordre du jour de la session précédente, s’est penché sur la question de valorisation du capital humain, qui veille à répondre aux différents besoins des assurés, selon M.El Othmani.

A l’issue des travaux de cette session, le CA a approuvé une série de points portant notamment sur la mobilisation davantage de ressources humaines, matérielles et logistiques nécessaires, pour réussir l’engagement de la MGPAP en faveur de la mise en œuvre du chantier royal de généralisation de la protection sociale.

Le Conseil a approuvé, aussi, la mise en place des axes du plan stratégique quinquennal, la réduction des disparités territoriales et la garantie de l’égalité d’accès aux services administratifs, sociaux et sanitaires, outre l’adoption d’une politique de recrutement basée sur les besoins réels de l’établissement et les compétences personnelles exigées.

De même, le CA a mis en place un mécanisme stratégique national pour la gestion des opérations de traitement et remboursement des dossiers médicaux des adhérents, tout en incluant les régions.

Il est question aussi du renforcement de la capacité d’accueil des centres d’archives et de documentation , ainsi que l’organisation de campagnes de sensibilisation et de communication visant à faire connaître les différents services de la MGPAP .