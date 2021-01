Agadir: mise en échec d’une opération d’émigration clandestine, 4 interpellations

dimanche, 17 janvier, 2021 à 12:30

Rabat – Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire d’Agadir ont mis en échec, samedi sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la Surveillance du Territoire (DGST), une opération d’émigration clandestine et interpellé 4 individus pour leur implication présumée dans l’organisation de l’émigration illégale et la traite d’êtres humains.

Un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) indique que les suspects ont été interpellés au port de pêche d’Agadir, en flagrant délit de tentative d’émigrer illégalement 20 candidats, à bord d’un navire de pêche.

L’enquête a révélé que les candidats interpellés sont de différentes nationalités, notamment des Marocains et 09 de nationalités égyptienne et yéménite, précise la DGSN, notant que la perquisition a permis de saisir 6 gilets de sauvetage, des téléphones portables, ainsi que des sommes d’argent en monnaie nationale et en devise.

Les mis en cause ont été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et identifier l’ensemble des ramifications et liens éventuels de ce réseau criminel, conclut la DGSN.