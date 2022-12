Agence Bayt Mal Al Qods Acharif: des projets pour 3,2 millions USD dans la ville d’Al-Qods en 2022

vendredi, 30 décembre, 2022 à 18:56

Rabat – L’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif a pu mettre en oeuvre en 2022, malgré le financement limité, des projets à Al-Qods d’une valeur de 3,2 millions de dollars, répartis sur les secteurs de l’assistance sociale pour atténuer les effets de la pandémie de Covid-19 et les répercussions de la hausse des prix en raison de la crise mondiale.

Dans un communiqué relatif à son rapport 2022, l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif relève qu’au cours de cette année, l’Agence a continué d’accorder une importance particulière aux secteurs de la restauration, de la reconstruction, de l’éducation et de la santé, du soutien aux activités de la jeunesse, des sports, de l’enfance et des camps, et de s’intéresser aux projets de protection du patrimoine culturel immatériel de la ville, et à la protection de la mémoire collective de la ville sainte.

Ainsi, plus de 20 associations de la ville d’Al-Qods ont bénéficié du programme de soutien de l’Agence, dont le programme annuel de colonies de vacances qui a profité, cette année, à 3.000 bénéficiaires, le programme de bourses pour 126 étudiants et étudiantes, et les cartables au profit de 600 élèves des milieux sociaux vulnérables.

De même, l’Agence s’est efforcée d’élargir la liste des orphelins couverts par le programme de parrainage des orphelins d’Al-Qods et a restructuré et organisé le programme “Vie décente”, selon lequel 29.000 pains sont distribués quotidiennement aux familles dans le besoin.

Cette année, l’Agence a conclu avec ses partenaires 9 protocoles et accords de coopération et de partenariat qui concernaient notamment l’accompagnement et le financement de projets de reconstruction, l’appui à l’éducation, au secteur des médias et de la presse, l’organisation d’expositions et de prix, la formation et le développement des compétences.

Aussi, l’Agence a organisé plus de 11 événements scientifiques et culturels et ses sièges au Maroc et à Al-Qods ont accueilli 5 expositions d’art. Elle a également participé à la 17e foire commerciale des États membres de l’Organisation de la coopération islamique à Dakar, et à la 27e édition du Salon international de l’édition et du livre de Rabat et a été l’invitée d’honneur du 12è Salon régional de l’édition et du livre de Dakhla. De même, elle a publié un rapport sur la situation économique et sociale et les répercussions de la hausse des prix à Al-Qods ainsi qu’un rapport thématique sur la réalité de la reconstruction à Al-Qods-Est, coïncidant avec la Journée mondiale des villes.

La même source a noté que le financement de l’Agence au cours des dix dernières années reste limité aux fonds alloués par le Royaume du Maroc s’élevant à 100% des dons des Etats et à plus de 70% des dons des institutions et particuliers.

Comme à son habitude chaque année, l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif publie son rapport annuel pour l’exercice en cours, dans lequel elle met en lumière ses activités et réalisations les plus importantes, en vertu de son mandat, sous la supervision directe de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods.

L’Agence, en sa qualité d’organe exécutif du Comité Al-Qods, qui relève de l’OCI, continue d’accomplir sa mission de protéger la ville sainte et de soutenir ses habitants, conformément aux lois et règlements, dans le cadre d’un plan annuel qui établit à son intention des mécanismes de gouvernance appropriés dans la gestion et le décaissement des ressources selon une approche participative avec la population d’Al-Qods et avec ses institutions, selon les principes d’intégrité, de transparence, de suivi et de reddition des comptes, en évaluant l’impact des réalisations sur les bénéficiaires.