Agence Bayt Mal Al Qods : Fin de l’opération Ramadan 1442 dans la ville sainte

lundi, 3 mai, 2021 à 16:32

Rabat – L’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif a annoncé, lundi, avoir achevé l’opération Ramadan 1442 lancée dans la ville sainte.

Au titre de cette opération, 3.000 portions alimentaires ont été distribuées au profit de près de 12.000 personnes issues des familles bénéficiaires, soit un panier de 30 portions par famille, a précisé l’Agence dans un communiqué.

La même source indique que des paniers de 30 catégories de produits alimentaires de base, d’une valeur de 160 dollars US, ont été acheminés aux domiciles des bénéficiaires dans le strict respect des mesures de sécurité sanitaire en vigueur.

L’opération Ramadan 1442 s’inscrit dans le cadre du soutien humanitaire qui occupe une place importante dans le programme d’action de l’Agence Bayt Mal Al Qods, et qui comporte notamment, le programme “vie décente” portant sur la distribution quotidienne de 30.000 pains au profit de près de 2.800 familles et le programme “Kafalat Al Yatim Al Maqdissi”, ciblant à 120 orphelins, outre l’opération “colis alimentaires” et la distribution de vêtements.