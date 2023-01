Agence Bayt Mal Al-Qods: Les noms des lauréats des bourses d’excellence journalistique au titre de 2022 dévoilés

mardi, 3 janvier, 2023 à 18:32

Rabat – L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a dévoilé les noms des étudiants marocains lauréats de ses bourses dans la catégorie des mémoires de fin d’études en Master, au titre de l’année 2022, dans le cadre des prix “Al Qods Acharif” d’excellence journalistique.

Dans un communiqué, l’Agence a précisé que les prix “Al Qods Acharif” d’excellence journalistique ont été lancés en coopération avec l’Institut supérieur de l’Information et de la Communication (ISIC) à Rabat et l’Institut de l’Information moderne à Al Qods, au profit des étudiants en journalisme au Maroc et en Palestine.

Ainsi, trois étudiants se sont vu décerner ces bourses au titre de 2022: la première a été attribuée à Mountassir El Mir pour son mémoire intitulé “La communication politique et la gestion des crises internationales : le Comité Al-Qods comme modèle”, alors que la deuxième est revenue à Mustapha Anegay pour son travail intitulé “La couverture médiatique autour de la cause d’Al-Qods Acharif dans le monde musulman : cas des médias marocains et sénégalais”.

Pour ce qui est de la troisième bourse, elle a été octroyée à l’étudiante Houda Mekour pour son mémoire de recherche en langue française “Al Qods Acharif sous l’agenda du Roi Mohammed VI, Commandeur des croyants”.

Une commission scientifique, formée par l’ISIC de Rabat et composée des professeurs Mohamed Abdelwahab Allali, Mariam Hajouji Idrissi et Mehdi Ameri, a évalué les recherches en lice, sur la base de rapports individuels élaborés par chaque membre de la commission sur chaque recherche présentée, et d’un rapport de synthèse afin de classer les travaux par ordre de mérite, explique le communiqué.

Des critères ont été mis en place au préalable par la commission pour les recherches en compétition afin de répondre aux exigences de respect du domaine de recherche, de sa méthodologie, de ses outils, de l’intérêt académique, de la langue, du style et de la forme, en plus des résultats et conclusions scientifiques du sujet traité.

Les prix “Al Qods Acharif” d’excellence journalistique dans la catégorie du journalisme et des médias et dans la catégorie de la recherche académique, s’inscrivent dans le cadre de la coopération existante entre l’Agence Bayt Mal Al-Qods et l’ISIC à Rabat d’une part, et l’Institut de l’information moderne de l’Université Al Qods Acharif, d’autre part.

Ils visent à consacrer la prise de conscience individuelle et collective chez les professionnels des médias et les journalistes au sujet de la cause palestinienne, et à inciter les étudiants en journalisme et en communication au Maroc et en Palestine à accorder un grand intérêt à la réalité et à l’avenir d’Al-Qods, dans le cadre des prérogatives de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, relevant du Comité Al-Qods, sous la présidence de SM le Roi Mohammed VI, conclut le communiqué.