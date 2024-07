Agence urbaine Rabat-Salé : une série de mesures pour accueillir les MRE dans de bonnes conditions

mardi, 23 juillet, 2024 à 18:49

Rabat – L’Agence urbaine de Rabat-Salé a annoncé avoir pris une série de mesures pour accueillir les Marocains résidant à l’étranger (MRE) dans de bonnes conditions et éliminer toutes les difficultés qui entravent leurs projets d’investissement.

Ces mesures interviennent en application des Hautes Instructions Royales visant à accorder une attention particulière aux MRE et à réussir l’opération “Marhaba 2024”, et conformément aux orientations gouvernementales pour répondre aux besoins et attentes de cette catégorie, indique l’Agence dans un communiqué.

Prises au niveau du siège de l’Agence urbaine à Rabat, de son annexe à Salé et du point de passage à l’aéroport international de Rabat-Salé, ces mesures interviennent aussi en application de la circulaire de la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville visant l’accompagnement des projets des MRE et la simplification de leurs démarches administratives, ajoute la même source.

Parmi les mesures prises à cet effet, l’Agence fait état de la mise en place d’un guichet dans son siège et dans son annexe à Salé au profit des MRE, en plus d’une permanence tout au long de la semaine de 16h30 à 18h et de 09h à 13h samedi.

Des numéros téléphoniques et une adresse e-mail ont été également dédiés aux MRE, en plus de l’actualisation du salon numérique, en tant que plateforme innovante leur permettant d’accéder à l’ensemble des informations et services numériques proposés via le lien “https://salonvirtuel.aurs.org.ma/”.

Pour ce qui est du point de passage de l’aéroport international de Rabat-Salé, un espace a été aménagé pour les MRE où ils peuvent rencontrer des représentants des quatre agences urbaines de la région Rabat-Salé-Kénitra, du groupe Al Omrane de Rabat-Salé-Kénitra et de la Direction régionale de l’Habitat et de la Politique de la ville, qui répondront à leurs questions sur les services fournis dans le domaine de l’immobilier et de l’urbanisme dans la région, explique la même source.

L’Agence urbaine de Rabat-Salé indique également qu’elle compte organiser, en août, des journées portes ouvertes dans son siège à Rabat et dans son annexe à Salé pour accueillir les MRE et leur fournir tous les renseignements nécessaires.