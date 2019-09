Un jeune balafré à Casablanca: L’agresseur présumé arrêté

mardi, 3 septembre, 2019 à 20:49

Rabat – Les éléments de la brigade de la police judiciaire du district Moulay Rachid à Casablanca ont arrêté, mardi, un individu, âgé de 21 ans, présumé impliqué dans une tentative de vol accompagnée de coups et blessures graves à l’aide de l’arme blanche, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le suspect et son complice avaient commis, lundi, une tentative de vol avec violence dont a été victime un individu qui présentait une blessure grave à l’arme blanche au niveau du visage, explique la DGSN dans un communiqué, soulignant que cette affaire a été enregistrée dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et à laquelle les services de la sûreté nationale ont réagi avec célérité et efficacité en arrêtant le principal agresseur et en identifiant son complice.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, poursuit la même source, notant que les recherches et investigations se poursuivent pour appréhender le deuxième suspect qui est désormais identifié.