Agriculture: Un atelier de sensibilisation aux menaces de la bactérie “Xylella fastidiosa”

vendredi, 7 février, 2020 à 13:19

Marrakech – Un atelier international de sensibilisation aux menaces émergentes posées par la bactérie “Xylella fastidiosa”, un fléau qui épargne encore le Maroc mais, demeure des plus dévastateurs d’une gamme importante d’espèces végétales dans le monde dont l’olivier, la vigne, les agrumes et les plantes aromatiques et médicinales, a été organisé les 06 et 07 février à Marrakech.