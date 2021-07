Agropôle de Béni Mellal: une plateforme majeure de la transition agroalimentaire

mercredi, 28 juillet, 2021 à 12:21

Béni Mellal – L’agropôle de Béni Mellal est un méga-projet destiné à accompagner le développement de la région Béni Mellal-Khénifra à opérer sa mue à travers la valorisation de sa production agricole.

Réalisé grâce à un partenariat public-privé, l’agropôle de Béni Mellal est une plateforme de 208 ha dédiée aux investissements agro-industriels. La mise en oeuvre de ce projet ambitieux permettra à terme d’attirer 3 milliards de dirhams d’investissements et créer environ 9.000 emplois directs et 20.000 emplois indirects.

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre de la politique agricole visant à multiplier les pôles de compétences, d’innovation et de développement des différentes filières agricoles dans les 12 régions du Royaume, a nécessité un investissement total de plus 920 millions de dirhams pour l’acquisition du terrain et l’aménagement du site.

Il a été implanté au sein de la commune rurale de Ouled M’Barek à environ 10 kilomètres de la ville de Béni Mellal, non loin des principales infrastructures qui jouent un rôle déterminant dans le choix des investisseurs (routes, autoroutes, aéroports), et ce, dans l’ambition d’accélérer la valorisation de la production agricole de la région à travers la transformation locale.

Le choix de Béni Mellal pour abriter cette plateforme industrielle intégrée spécialisée en agroalimentaire n’est pas fortuit. Béni Mellal est en fait une région agricole par excellence qui dispose d’une superficie de terres arables d’un million d’hectares et d’une superficie irriguée de 200.000 ha, soit 14% de la superficie irriguée nationale.

Le secteur agricole participe à hauteur de 18,6% au PIB régional grâce notamment à une production abondante et diversifiée, contribuant selon les filières de 12% à 30 à la production nationale. Et la proportion de cette contribution atteint pour certains produits de terroir 45% à 90%.

Aussi, la proximité de l’agropôle des principales routes et autoroutes ainsi que des différentes structures qui pèsent grandement dans le choix d’implantation des investisseurs est un facteur qui plaide en faveur de ce projet.

En effet, l’agropôle de Béni Mellal se trouve à moins d’un kilomètre de la route nationale N°8 reliant Béni Mellal à Marrakech et à seulement 3 km de la route nationale n°11 reliant Béni Mellal à Casablanca. De plus, il est situé à 236 km du port de Casablanca, à 79 km de la gare ferroviaire de Oued Zem, et à quelque 17 km de l’autoroute Béni Mellal-Casablanca. Une rocade est en cours d’aménagement pour relier l’agropôle à cette autoroute.

Sa proximité avec l’aéroport international de Beni Mellal (16 Km) et de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca (220 Km), est également un avantage indéniable qui fera de cette plateforme un moteur de développement économique et social de la région dans son ensemble.

Autres points forts, l’agropôle de Béni Mellal offre aux investisseurs opérant principalement, dans le secteur agroalimentaire, un environnement favorable pour la réalisation de leurs projets.

Tourné vers la valorisation des produits agricoles, ce vaste projet cible principalement cinq filières agricoles en plein essor dans la région à savoir la filière oléicole (olive-huile et olives de tables), celle de l’élevage (viande et lait), d’agrumes et la filière maraîchages (produits de niches).

Il comporte notamment une zone industrielle représentant 70% de la superficie totale, un parc logistique qui couvre près de 7% de la superficie dédiée au projet et un parc services et commerce érigé sur environ 15% de la superficie totale.

L’agropôle compte également un Agrotech qui va abriter notamment des bureaux de l’ONSSA, des laboratoires, des Hall d’exposition et des salles de formation et de conférences d’une capacité d’accueil de 200 personnes.

Le qualipôle, réalisé par le ministère de l’Agriculture sur une superficie de 2,63 hectares, accueillera un laboratoire de l’Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations (EACCE) pour soutenir la commercialisation des produits du terroir marocain aux niveaux national et international et un laboratoire de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) pour soutenir l’innovation.

Cerise sur le gâteau, un fonds de soutien à l’investissement dans l’agropole de Béni Mellal a été créé, lequel accorde aux futures entreprises souhaitant s’y installer une subvention à l’acquisition du foncier à hauteur de 50% du prix global. A ce jour, douze (12) projets agro-industriels ont été validés par la Commission Régionale Unifiée d’Investissement pour bénéficier de la subvention de ce fonds qui est créé par le Conseil Régional de Béni Mellal – Khénifra et géré par le Centre Régional d’Investissement de la Région. Ces projets mobiliseront un montant d’investissement de 168 millions de Dirhams et permettront la création de plus de 550 emplois directs permanents.

L’agropôle de Béni Mellal est la seule plateforme spécialisée dans la transformation des produits agricoles à proposer, sur un même lieu, toutes les conditions pour créer, développer et implanter les projets agroalimentaires au niveau de la région.

Doté d’infrastructures de qualité et de l’ensemble des services nécessaires au bon fonctionnement des entreprises, l’agropôle de Béni Mellal comprend en totalité 963 lots industriels d’une superficie nette de 950 m² à 11.000 m² par lot.

Actuellement en cours de commercialisation, la première tranche du projet qui s’étend sur 108 hectares, compte 331 lots proposés aux investisseurs à des prix attractifs variant entre 500 et 700 dirhams le mètre carré.

La deuxième tranche du projet sera érigée sur 30 hectares et devra comprendre 199 lots alors que la troisième et la quatrième tranches seront réalisées respectivement sur 48 et 26 hectares totalisant respectivement 252 et 142 lots.

L’importance et la diversité du potentiel agricole et agro-industriel, la situation géographique stratégique de la région en plein centre du pays sont de grands atouts qui font de la plateforme industrielle intégrée de Béni Mellal un excellent choix pour l’implantation des entreprises souhaitant investir dans la transformation des produits agricoles.

L’Agropôle de Béni-Mellal fait partie des projets structurants sur lesquels mise la région pour opérer sa mue économique. Troisième du genre après ceux de Meknès et de Berkane, cette plateforme industrielle de nouvelle génération constitue bel est bien un important facteur qui participe au renforcement de l’attractivité territoriale de la région de Béni Mellal et de son positionnement en tant que zone économique d’avenir.