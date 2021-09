Ahmed Badra du PAM élu président du Conseil communal de Béni Mellal

vendredi, 17 septembre, 2021 à 14:07

Béni Mellal – Ahmed Badra, du Parti Authenticité et Modernité (PAM), a été élu, vendredi, président du Conseil de la commune de Béni Mellal.

M. Badra a été élu à la majorité absolue en remportant 30 voix sur 39 au moment ou 5 membres se sont abstenus de voter lors de cette session.

Lors de cette session, Mehdi Chraibi (RNI) a été élu 1er vice-président du conseil, Ghazi Labridia (PJD) 2ème vice-président, Abdelouahad Lasri (MDS) 3ème vice-président et M’hamed Hachimi (USFP) 4ème vice-président.

Le Rassemblement national des indépendants (RNI) est arrivé en tête des élections des membres des conseils communaux (Béni Mellal), tenues le 08 septembre, en décrochant 155 sièges sur un total de 521 sièges.

Selon les résultats communiqués par la Wilaya de la région Béni Mellal-Khénifra, le RNI est suivi du Parti Authenticité et modernité (PAM) avec 115 sièges, du Parti de l’Istiqlal (PI) avec 68 sièges, de l’USFP avec 44 sièges, de la fédération de la gauche démocratique (FGD) 34 sièges, du Parti du progrès et du socialisme (PPS) avec 33 sièges et du Mouvement Populaire (MP) avec 24 sièges.