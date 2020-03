Ahmed Toufiq: 150 MDH pour la réhabilitation de plus de 140 sites à Fès

Cette opération concerne la restauration et la réhabilitation de 55 mosquées, 28 écoles coraniques et 62 lieux de bien être (Hammam, fontaines et lieux sanitaires), et ce dans le cadre de la convention de partenariat et de financement relative à ce programme dont la cérémonie de signature a été présidée par le Souverain, a précisé M. Toufiq dans une déclaration à la presse.

Ce nouveau programme, qui concerne 1.197 sites, porte sur la restauration et la réhabilitation du patrimoine historique de la médina de Fès (4 sites – 13,5 MDH), la requalification et la mise à niveau des espaces urbains (9 sites – 105,55 MDH), le renforcement de l’attractivité touristique et économique de cette Cité-Musée (33 sites – 87,5 MDH), le développement des équipements sociaux de proximité (171 sites – 263,45 MDH) et le traitement du bâti menaçant ruine (980 sites – 200 MDH).

Mobilisant des investissements de l’ordre de 670 millions de dirhams (MDH), le programme témoigne de la volonté constante de SM le Roi de préserver le cachet architectural et historique de la médina de Fès et de promouvoir le rayonnement de cette Cité millénaire, inscrite en 1981 au patrimoine mondial de l’Humanité par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco).