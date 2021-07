Aïd Al-Adha : Campagne de sensibilisation pour un environnement sain

dimanche, 18 juillet, 2021 à 20:08

Rabat – Le ministère de l’Énergie, des mines et de l’environnement – département de l’Environnement organise une campagne de sensibilisation pour un environnement sain durant la période de l’Aïd Al-Adha, sous le slogan “EidMoubarakNadif”.

Selon un communiqué du Département, cette campagne vise à sensibiliser les citoyens à la nécessité de préserver la propreté des espaces, en évitant de jeter les restes de l’abattage dans les réseaux d’assainissement et en collectant les déchets dans des sacs bien fermés qui devraient être mis dans les bennes à ordures afin de faciliter la tâche aux éboueurs.

Ladite campagne a aussi pour objectif de préserver la qualité des peaux des moutons en y mettant du sel et en les plaçant dans des endroits aérés, tout en se conformant aux mesures préventives anti-Covid-19.

Cette campagne, qui repose sur supports de sensibilisation sur le terrain, sera menée par les directions régionales de l’environnement en coordination avec les autorités locales, les sociétés de gestion déléguée de collecte des déchets et les associations de la société civile.

Il s’agit aussi d’une capsule audio-visuelle qui sera diffusée à large échelle sur la page du département sur les réseaux sociaux, précise le communiqué.

Aïd Al-Adha, qui se veut un événement à dimension religieuse, spirituelle et sociale, connaît certains comportements et attitudes qui contribuent à la dégradation de l’environnement et portent atteinte à l’esthétique des villes et campagnes.