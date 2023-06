Aid Al Adha: Un cheptel de plus de 1,176 million de têtes destiné à l’abattage dans la région Casablanca-Settat (ministère)

mardi, 27 juin, 2023 à 14:15

Casablanca – La région de Casablanca-Settat compte environ 2,55 millions de têtes d’ovins et de caprins, dont 1.176.209 ont été identifiées et sont destinées à l’abattage à l’occasion de l’Aid Al Adha 1444 (2023), a indiqué, mardi, la Direction régionale du ministère de l’agriculture.

Composé de près de 60% de la race Sardi, le cheptel destiné à l’abattage est supérieur à celui de l’année précédente (1,03 million de têtes), précise la direction dans un communiqué.

Considérée comme le berceau de la race Sardi, la région Casablanca-Settat dispose d’un “troupeau de qualité”, note la direction, ajoutant que “cette race vient au premier plan, et se trouve surtout dans les provinces de Settat et Berrechid”.

La direction régionale du ministère de l’Agriculture précise que les têtes d’ovin et de caprin se répartissent sur les provinces de Settat (320.943), Benslimane (275.056), Berrechid (161.182), Sidi Bennour (148.261), El Jadida (130.003), Casablanca, Mediouna, Nouaceur (62.397), et Mohammedia (29.372), en plus de l’identification de 42.625 ovins importés et 6.343 caprins.

Selon le communiqué, dans le cadre du programme national de réduction des impacts du déficit pluviométrique par le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural, et des eaux et forêts, 842.100 quintaux d’orge subventionnée ont été distribués aux éleveurs dans la région Casablanca-Settat au titre de l’année 2022 à travers 27 centre relais.

L’orge subventionnée est mise à la disposition des éleveurs pour un prix fixe de 2 dirhams le kilogramme, soit 200 dirhams le quintal, indique le communiqué, ajoutant que la différence par rapport au prix du marché est prise en charge par l’Etat.

En plus, poursuit la même source, une quantité de 637.000 quintaux d’orge subventionnée est programmée pour l’année 2023 dans le cadre du programme de réduction des effets du déficit pluviométrique pour l’année 2023.

Outre l’opération d’identification du cheptel à l’occasion de l’Aid Al Adha 1444 (2023), les services de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) de la région effectuent des opérations de surveillance et de suivi, notamment la surveillance de la qualité de l’eau d’abreuvement du cheptel, des aliments du bétail, des médicaments vétérinaires utilisés dans les exploitations agricoles et des unités d’engraissement.

L’état sanitaire du cheptel de la région est bon et fait l’objet d’un suivi étroit par les différents services vétérinaires, l’ONSA, en coopération avec les vétérinaires de la direction régionale, les vétérinaires privés et les autorités locales, conclut le communiqué.