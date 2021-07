Aid Al Adha: La DGSN annonce le versement d’une prime exceptionnelle au profit des veuves et retraités de la sûreté nationale

samedi, 10 juillet, 2021 à 23:48

Rabat – La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé qu’une prime exceptionnelle a été allouée aux veuves et retraités de la sûreté nationale, dans le cadre du soutien aux prestations sociales de la Fondation Mohammed VI au profit des fonctionnaires de la sûreté nationale à l’occasion de l’Aïd Al Adha.

Le versement de cette prime exceptionnelle intervient en exécution des orientations du directeur général de la sûreté nationale en consécration des services sociaux offerts aux veuves et retraités de la sûreté nationale, en octroyant 1500 dh au profit de 3500 veuves et 2000 dh au profit de 400 retraités de la famille de la sûreté nationale qui perçoivent des pensions de retraite inférieures à 2000 dh par mois, indique un communiqué de la DGSN.

Cette initiative annuelle intervient en consécration de la bienveillance et de la sollicitude accordée par la DGSN à cette chère catégorie de sa grande famille et dans le cadre de la reconnaissance, la gratitude et la consolidation des liens avec les familles des fonctionnaires de la sûreté nationale qui ont pris leur retraite ou ont rendu l’âme en accomplissant des actions considérables pour la sécurité de leur patrie et de leurs concitoyens, ajoute le communiqué.

Cette initiative, à caractère social et humain, intervient également dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Orientations Royales prônant la promotion des conditions sociales de l’ensemble de la famille de la sûreté nationale, en activité, retraités, fonctionnaires et ayant droits, conclut la DGSN.