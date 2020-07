Aïd Al Adha à Essaouira : Une offre en cheptel couvrant largement la demande (DPA)

mardi, 28 juillet, 2020 à 16:54

Propos recueillis par Hassan El AMRI

Essaouira – L’offre en cheptel ovin et caprin, destiné à l’abattage lors de l’Aïd Al-Adha 1441 “couvre largement la demande” dans la province d’Essaouira, à même de répondre aux besoins des citoyens à l’occasion de cette fête religieuse, a affirmé, mardi, le Directeur Provincial de l’Agriculture, Ahmed Najid.

“La province d’Essaouira dispose, cette année, d’une offre de plus de 140.000 têtes d’ovins et de caprins identifiées suite à l’opération menée par les services de l’Office National de la Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA), sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts”, a précisé M. Najid dans une déclaration à la MAP.

Et le responsable d’expliquer que les prix de commercialisation restent tributaires de plusieurs facteurs (le rapport offre-demande, la qualité de la race, l’âge, le poids…), relevant que la province compte près de 1.000 unités d’élevage et d’engraissement enregistrées, qui comprennent entre 50 et 100 bestiaux élevés et engraissés selon les conditions professionnelles en la matière.

M. Najid a, d’autre part, assuré que le cheptel proposé à la vente jouit d’un “bon” état de santé, précisant que les bestiaux sont soumis à un suivi de près par les services vétérinaires de l’ONSSA en collaboration avec les autorités locales.

Le Directeur Provincial a, en outre, rappelé le programme national d’appui à l’alimentation du cheptel mis en place par le ministère de tutelle, précisant que les éleveurs de la province ont déjà bénéficié de 60.000 quintaux d’orge subventionnée, alors que le double de cette quantité, soit 120.000 quintaux, sera distribué au titre des 2ème et 3ème tranches, en tant que soutien de l’Etat aux éleveurs en cette conjoncture exceptionnelle.

Il a, par ailleurs, souligné que les autorités compétentes ont travaillé d’arrache-pied pour que l’opération de l’Aïd Al Adha se déroule dans les meilleures conditions, rappelant que la DPA veille constamment en collaboration avec les services déconcentrés du ministère de l’Agriculture (ONCA et ONSSA) et en parfaite coordination et collaboration avec les autorités locales de la province, au respect strict des mesures de prévention et de sécurité sanitaires nécessaires pour enrayer la propagation de la pandémie de la Covid-19 parmi les éleveurs et les visiteurs des souks et marchés de vente de bétail aménagés à cette occasion.

A ce propos, M. Najid a fait savoir que dans le but d’assurer le bon déroulement, sur les plans organisationnel et sanitaire, de l’opération de vente et d’achat des bestiaux destinés à l’abattage, la DPA a procédé, en coordination avec les autorités provinciales, à la mise en place d’une dizaine de souks, dont un “marché pilote” d’un hectare à Had Dra respectant les mesures sanitaires (clôtures, espacement, espaces internes de ventes clôturés….) et 4 espaces aménagés au niveau de la commune d’Essaouira, le but étant d’éviter les encombrements et la forte affluence sur un nombre restreint de marchés.

Tous ces marchés répondent aux normes et conditions sanitaires exigées par les ministères de l’Intérieur et de l’Agriculture, a-t-il enchaîné, notant qu’ils font l’objet d’un contrôle quotidien par les services concernés dans le cadre d’une commission composée des autorités provinciales et locales et des services du département de l’agriculture (DPA, ONSSA et ONCA), tout en veillant à la sensibilisation des éleveurs, des vendeurs et des visiteurs au respect de toutes les mesures préventives.

Dans ce sillage, M. Najid a appelé les citoyens à se conformer à l’intérieur des marchés aux gestes barrières, tels que le port des masques de protection, l’usage des désinfectants et solutions hydro-alcooliques et le respect de la distanciation physique pour préserver leur santé et leur sécurité et éviter le risque d’infection.

Il a affirmé que la Direction Provinciale mène aussi de larges campagnes de sensibilisation et procède dans ces marchés à bétail à la distribution des masques de protection, du gel hydro-alcoolique et des “Guides pratiques”, édités par les ministères de l’Intérieur et de l’Agriculture au sujet des conditions d’organisation, de gestion et de fonctionnement des souks et des mesures sanitaires préventives à appliquer à l’occasion de l’Aïd Al Adha pour tous les acteurs concernés (visiteurs, éleveurs, acheteurs, transporteurs…) et ce, dans le cadre des efforts soutenus menés pour la lutte contre la pandémie.

Et M. Najid de conclure que les services de la DPA demeurent fortement mobilisés, en collaboration avec les autorités locales et les services concernés, pour assurer la mise en œuvre et le respect rigoureux des mesures sanitaires nécessaires au bon déroulement de la célébration de la fête de l’Aïd Al Adha qui contribue à l’amélioration des revenus des agriculteurs à l’échelle de la province.

A rappeler que le ministère de l’Intérieur a pris une série de mesures pour l’organisation de l’opération du sacrifice à l’occasion de l’Aïd Al Adha et la garantie des conditions adéquates pour le déroulement de cette fête dans le respect total des dispositions sanitaires adoptées par les autorités compétentes.

Le ministère a ainsi indiqué que des autorisations seront délivrées par les autorités locales aux bouchers professionnels et aux personnes saisonnières procédant au rituel du sacrifice, ajoutant que ces personnes seront soumises à des tests de la Covid-19, en coordination avec les autorités sanitaires compétentes, et dotées également des outils et produits susceptibles de garantir le respect des mesures préventives en vigueur comme les masques de protection, les produits antiseptiques et désinfectants.