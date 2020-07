Aïd Al Adha-Eté: l’ONCF lance un plan spécial de circulation des trains, avec une nouvelle carte offrant 50% de réduction (communiqué)

jeudi, 23 juillet, 2020 à 22:12

Rabat- L’Office national des chemins de fers (ONCF) a annoncé jeudi le lancement, à partir du lundi 27 juillet, un plan spécial de transport pour accompagner, dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire et de confort, les déplacements des voyageurs durant les périodes Aid Al Adha et estivale.

Inscrit dans le cadre de l’adaptation de l’Office à l’évolution de la demande, ce plan comporte la programmation, en plus des trains réguliers, de trains supplémentaires notamment sur les axes les plus sollicités, le renforcement des équipes chargées de l’accueil et l’orientation des voyageurs dans les gares et à bord des trains, indique un communiqué de l’ONCF.

L’Office rappelle que la circulation des trains s’effectuera dans le respect strict des mesures de sécurité sanitaire et tout en se conformant aux recommandations des autorités, notamment le port obligatoire du masque, le respect de la distanciation sociale en gares et à bord des trains, le nettoyage et la désinfection des trains et des espaces en gares, la mise à disposition du gel-hydro alcoolique en gares et à bord des trains…

Par ailleurs et pour soutenir aussi bien les voyages individuels comme de groupe (jusqu’à 5 voyageurs), l’ONCF lance une carte “inédite” offrant un nombre de voyage illimité avec une réduction “exceptionnelle” de 50% sur les trains ‘Al Atlas’ et 30% sur les trains ‘Al Boraq’ (hors trajet de proximité), annonce l’Office.

Commercialisée au tarif attractif de 199 Dh, et avec une validité d’un (1) mois, “cette carte offre l’occasion de découvrir et explorer les richesses que recèlent les régions de notre Royaume desservies par le train et invite à partir à l’aventure à tarif très avantageux”, ajoute la même source.

L’Office invite, par ailleurs, les voyageurs souhaitant plus d’information sur la grille horaire “Spécial Aïd Al-Adha et Eté” et sur les conditions d’utilisation de cette nouvelle carte, à consulter ses portails www.oncf-voyages.ma et www.oncf.ma et ses pages officielles sur les réseaux sociaux, ou ses stands d’accueil dans les gares ainsi que son Centre de Relation Client au 2255.