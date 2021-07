Aid Al Adha: Fès mobilise son dispositif de propreté pour préserver le cadre de vie des citoyens

lundi, 19 juillet, 2021 à 17:04

Fès – Le jour de l’Aid Al Adha constitue un défi de taille pour les services de nettoyage et de propreté de la capitale spirituelle, qui sont appelés à assurer la propreté des quartiers et des boulevards et préserver la qualité du cadre de vie et la santé de la population locale.