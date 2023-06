Aïd Al-Adha: La Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales des préposés religieux verse une aide à ses adhérents

mardi, 20 juin, 2023 à 13:02

Rabat – La Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales des préposés religieux a annoncé avoir commencé, à partir du 19 juin, de verser une aide à ses adhérents à l’occasion de Aïd Al-Adha 1444 de l’hégire, pour une enveloppe globale de plus de 26 millions de dirhams.

Afin de permettre au plus grand nombre d’adhérents de bénéficier de cette aide avant l’avènement de l’Aïd Al-Adha, un versement a été effectué au profit d’environ 29.665 préposés religieux actifs et invalides, ainsi qu’aux veuves des préposés décédés, a indiqué la Fondation dans un communiqué, précisant que le nombre total des bénéficiaires devrait dépasser les 52.000.

Ces aides interviennent en application des dispositions du Dahir N° 1-09-200 portant création de la Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales des préposés religieux et en consécration des valeurs de solidarité et d’entraide sociale, partant de la nécessité de la solidarité envers les préposés religieux et leurs familles à l’occasion des fêtes religieuses et sociales, souligne la Fondation.