Aïd Al-Adha: Lancement d’un guide pratique pour le respect des mesures sanitaires préventives

mercredi, 22 juillet, 2020 à 13:06

Rabat – Un “Guide pratique pour le respect des mesures sanitaires préventives dans l’organisation de l’Aïd Al-Adha” vient d’être édité conjointement entre le ministère de l’Intérieur et le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

Le guide, qui s’inscrit dans le cadre des préparatifs de l’Aid Al-Adha 1441, définit l’organisation, la gestion et le fonctionnement des souks et des espaces de commercialisation des animaux ovins et caprins destinés à l’abattage de l’Aïd Al-Adha pour tous les acteurs concernés (visiteurs, éleveurs, acheteurs, transporteurs, etc) avec l’observation stricte des mesures sanitaires préventives des risques de contamination du Covid19, ainsi que la gestion des activités liées à cette occasion, avant et pendant l’Aïd.

Il constitue également une base pour mettre en place toute la logistique et les moyens humains nécessaires pour garantir la bonne application des mesures sanitaires arrêtées par les autorités, à même de prévenir les risques de contamination liés au Covid19.

Il s’agit des mesures sanitaires préventives à respecter dans la gestion et le fonctionnement de tous les souks ou espaces aménagés, ainsi que les mesures complémentaires spécifiques aux souks communaux existants.

Le guide comprend aussi des mesures complémentaires spécifiques aux souks temporaires additionnels pour l’Aid Al Adha, les dispositions à prendre le jour de l’Aid par les abatteurs (Guezzara) et par les différents citoyens, ainsi que les dispositions pour les métiers conjoncturels autour de l’événement.