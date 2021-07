Aid Al-Adha : La race ovine de Timahdite en vedette dans la cité des Zayanes

dimanche, 18 juillet, 2021 à 11:58

Khénifra – La race ovine ” Timahdite” ou “Bargui” qui fait la renommée de la région du Moyen Atlas en général et de la province de Khénifra en particulier, est un patrimoine animal prisé et l’une des races ovines les plus réputées dans la cité des Zayanes.