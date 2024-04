Aïd Al-Fitr: la DGAPR autorise exceptionnellement les détenus à recevoir les paniers-repas

vendredi, 5 avril, 2024 à 14:26

Le 16ème Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) à Meknès constituera une plateforme d’échange et d’action pour des systèmes de production durables et résilients dans un contexte marqué par les changements climatiques, a affirmé, vendredi à Meknès, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki.