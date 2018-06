Aid Al Fitr :Le CNPAC recommande plus de vigilance sur les routes

jeudi, 14 juin, 2018 à 11:20

Rabat- Le Comité national de prévention des accidents de la circulation (CNPAC) a appelé tous les usagers de la route à être vigilants et prudents sur la route et à prendre les précautions nécessaires pour leur sécurité, en raison du trafic intense et de l’utilisation massive des moyens de transport public durant la période d’Aid Al Fitr et la saison estivale.