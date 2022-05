Aid El Fitr: les tenues marocaines traditionnelles gardent la côte à Fès

lundi, 2 mai, 2022 à 11:16

Fès – A l’occasion de la fête de l’Aid El Fitr, les habits traditionnels ont la côte auprès des Marocains, en général, et des Fassis en particulier. Dans la capitale spirituelle, les familles ne lésinent pas sur les moyens pour porter le jour J des habits et vêtements conçus et confectionnés par les mains de maîtres des artisans marocains, réputés pour leur savoir-faire ancestrale.