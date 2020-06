Aide médicale au Cameroun, le Maroc prouve une fois de plus son attachement à ses frères d’Afrique

jeudi, 25 juin, 2020 à 13:37

Yaoundé – Le don de médicaments et d’équipements divers, offerts sur très Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI à plusieurs pays africains frères dont le Cameroun pour les accompagner dans leurs efforts de lutte contre la Covid-19, prouve une fois de plus l’attachement du Maroc à ses amis et frères d’Afrique, a souligné, jeudi, la Fondation Mohammed VI des oulémas africains, section du Cameroun.

“Le Royaume du Maroc dont l’un des fondements réside dans la promotion et la divulgation d’un islam de paix, de tolérance et du vivre ensemble, vient par ce geste nous prouver une fois de plus son attachement à ses amis et frères d’Afrique et plus particulière du Cameroun”, indique la Fondation dans un communiqué.

A cet égard, poursuit le document, “les membres de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains, section du Cameroun, ont l’ultime honneur de formuler ici leur sincère gratitude à l’endroit du Royaume du Maroc et de Son Souverain, SM le Roi Mohammed VI”, notant que cette solidarité, par ces temps difficiles, est une aubaine fortement appréciée.

Et de conclure que les membres de la Fondation “prient Allah le Miséricordieux et le Très Miséricordieux, de bénir cette action, tout en souhaitant une longue vie de bonheur, de santé et de prospérité à SM le Roi Mohammed VI, aux peuples frères du Maroc et du Cameroun afin que d’ici quelques jours ces efforts conjugués viennent à bout de cette pandémie”.