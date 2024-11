“AIME Marrakech 2024”, le rendez-vous international de la médecine et chirurgie esthétique

vendredi, 8 novembre, 2024 à 15:27

Marrakech – La Cité ocre abrite, les 8 et 9 novembre, la troisième édition du congrès “AIME Marrakech”, un évènement qui vient confirmer le rayonnement international de l’AIME Academy (Assises pour l’Innovation en Médecine Esthétique) dans l’espace francophone.

Initié sous l’égide de l’Académie Nationale de Chirurgie, cet événement d’envergure rassemble près de 800 professionnels et 200 experts de renom à Marrakech, ville devenue carrefour d’excellence pour la formation médicale continue en Afrique du Nord, indique un communiqué des organisateurs.

La force du congrès réside dans sa capacité à fédérer 14 sociétés savantes prestigieuses, dont la SOFCEP, l’IMCAS et l’AFSOPRS, relève la même source, expliquant que cette collaboration internationale se traduit par un programme riche, alternant master classes d’experts, formations pratiques et sessions spécialisées.

Et de poursuivre que l’accent est particulièrement mis sur les nouvelles technologies en médecine esthétique faciale, les avancées en gynécologie esthétique et les dernières innovations en médecine régénérative.

Citée dans le communiqué, Naima Sedrati, co-présidente du congrès AIME Marrakech, s’est dite “ravie d’accueillir à Marrakech les collègues marocains, français et praticiens européens pour cette édition 2024”.

“Nous remercions chaleureusement tous les participants ainsi que nos nombreux partenaires qui nous accompagnent dans cet événement. Nous aspirons à étendre notre rayonnement à l’ensemble du continent africain, en étroite collaboration avec nos confrères africains”, a-t-elle dit, soulignant que cette dynamique d’échanges et de transfert de compétences est essentielle pour faire progresser la médecine et la chirurgie esthétique à l’échelle internationale.

Avec plus de 150 partenaires du domaine et une décennie d’expérience, AIME s’affirme comme le pont d’excellence entre l’Europe et l’Afrique du Nord.

Cette édition 2024 renforce encore ce positionnement avec un programme particulièrement riche en échanges internationaux et en partage d’expertise.

Cette plateforme unique d’échange, présidée par Pr Meningaud et Dr Sedrati, avec le Pr Hersant, directrice scientifique du congrès AIME, illustre parfaitement l’interdisciplinarité médicale moderne, souligne le communiqué, ajoutant que “plus qu’un congrès, c’est un incubateur d’innovations où se dessine la médecine esthétique de demain”.

AIME Academy est un organisme de formation de premier plan destiné aux médecins et chirurgiens esthétiques. Il propose des congrès avec des programmes scientifiques de haut niveau, des formations pratiques et une plateforme d’e-learning flexible pour aider les professionnels de la santé à perfectionner leurs compétences en auto-formation.

Guidée par l’excellence et l’innovation, la plateforme s’engage à être le principal partenaire des professionnels dans leur parcours d’apprentissage continu.