Aïn Leuh: Mobilisation des forces publiques pour garantir la réalisation du levé topographique d’une propriété foncière appartenant aux communautés Soulalyates

mardi, 22 mai, 2018 à 17:16

Ifrane – Les forces publiques ont été mobilisées, mardi, dans le cadre d’une opération de bornage administratif d’une propriété foncière appartenant aux communautés Soulalyates du caïdat d’Ain Leuh, au cercle d’Azrou dans la province d’Ifrane, et ce afin permettre aux services de l’Agence nationale de la Conservation foncière, du Cadastre et de la Cartographie de réaliser le levé topographique et du bornage du bien en question, apprend-on auprès des autorités locales.