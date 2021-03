Al Haouz : 177 poches de sang collectées à Ait Ourir

lundi, 22 mars, 2021 à 21:48

Ait Ourir (province d’Al-Haouz) – L’Association “Nidaa Al-Irada” a organisé, le weekend dernier à Ait Ourir relevant de la province d’Al Haouz, une campagne de collecte de sang, dans l’optique de renflouer les stocks en cette matière vitale au niveau de cette province.

Initiée en coordination avec la Délégation provinciale de la Santé à Al Haouz et la Direction provinciale de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, et sous la supervision du Centre Régional de Transfusion Sanguine (CRTS) de Marrakech, cette initiative humaine et solidaire a connu une participation accrue des habitants de la ville, permettant la collecte de 177 poches de sang.

“Cette campagne solidaire intervient en réponse à l’appel au don de sang lancé par le Centre Régional de Transfusion Sanguine de Marrakech au regard de la baisse importante des stocks de sang engendrée par la crise sanitaire liée à la Covid-19”, a déclaré à la MAP, M. Ahmed Al Mehdaoui, président de l’Association “Nidaa Al-Irada”.

Afin de se conformer au protocole sanitaire mis en vigueur afin de préserver la sécurité sanitaire des donneurs, et de lutter contre la propagation de la pandémie de la Covid-19, les organisateurs ont adopté une panoplie de mesures sanitaires et organisationnelles, a expliqué M. Al Mehdaoui.

Dans ce sillage, ils ont procédé à la distribution de bavettes ainsi que des désinfectants aux donneurs de sang, tout en veillant au respect de la distanciation physique, et à l’organisation d’opérations permanentes de stérilisation et de désinfection des équipements médicaux et des espaces où, s’effectue la collecte du sang.

Le don de sang est considéré comme un acte de bienfaisance et de bénévolat visant à sauver des vies humaines, outre ses bienfaits multiples sur la santé du donneur de sang, d’après les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

L’OMS n’a eu de cesse d’inciter les gens à faire le geste salvateur de donner leur sang et de sensibiliser l’opinion à la nécessité de dons de sang réguliers pour assurer la qualité, la sécurité et la disponibilité du sang et des produits sanguins pour les patients qui manifestent un besoin en cette matière vitale.