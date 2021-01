Al Haouz : Bon démarrage de la campagne de vaccination anti- Covid 19

samedi, 30 janvier, 2021 à 12:49

Tahanaoute (province d’Al Haouz) – L’opération vaccinale contre la Covid-19 a été lancée, vendredi, au niveau de la province d’Al Haouz, dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre la pandémie et le strict respect du protocole sanitaire et des mesures préventives en vigueur.

Ainsi, et dans le sillage du suivi constant des préparatifs en cours de la campagne vaccinale, le gouverneur de la province, Rachid Benchikhi, a effectué une visite de terrain à des stations de vaccination relevant des centres de santé concernés par cette opération de grande envergure.

M. Benchikhi qui était accompagné du délégué provincial de la santé, Mustapha Jader et des responsables des services sécuritaires, a pris connaissance, lors de cette visite, des différents dispositifs logistiques et organisationnels mis en place pour garantir le bon déroulement des opérations conformément aux normes fixées.

Des explications sur les différentes étapes de l’opération de vaccination ont été également fournies au gouverneur de la province.

M. Benchikhi a visité plusieurs stations de vaccination, notamment les salles d’attente pré-vaccinale et de vaccination, dans le respect total des mesures de prévention, notamment la distanciation physique. A cette occasion, il a suivi des explications sur les objectifs et les étapes de vaccination.

Dans une déclaration à la presse, M. Jader a indiqué que suite aux préparatifs menés par le ministère de la Santé en coordination avec le ministère de l’Intérieur, la délégation provinciale de la santé a établi un programme d’action en vue d’assurer la réussite de l’opération de vaccination après l’arrivée des premières doses du vaccin.

Il a ajouté que la catégorie ciblée lors de cette première étape comprend les personnes âgées de 75 ans et plus et les personnels de première ligne (les professionnels de la santé, la famille de l’enseignement, les forces de sécurité et les Forces armées royales).

Il a relevé que cette campagne a été lancée dans d’excellentes conditions, insistant sur la nécessité de la sensibilisation à l’importance de la vaccination pour atteindre une immunité collective et réduire les cas de contaminations et de décès à cause de la pandémie.

Conformément aux Hautes Instructions Royales, la campagne de vaccination sera gratuite pour l’ensemble des citoyens, l’objectif étant d’immuniser toutes les composantes du peuple marocain (30 millions pour vacciner à peu près 80% de la population), de réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie, et de contenir la propagation du virus, dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale.

Cette campagne nationale se déroulera de façon progressive et par tranches et bénéficiera à l’ensemble des citoyens marocains et résidents de 17 ans et plus.