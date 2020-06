Al Haouz : La DPS adopte une panoplie de mesures pour enrayer la propagation du coronavirus

lundi, 1 juin, 2020 à 12:25

Tahanaout (province d’Al Haouz) – La délégation de la Santé à Al Haouz a adopté une panoplie de mesures visant à enrayer la propagation du coronavirus au niveau de cette province qui ne compte, désormais, aucun cas de contamination au Covid-19, a indiqué le délégué provincial de la santé, Dr. Mustapha Jader.

La cellule provinciale, supervisée par le gouverneur de la province tient des réunions régulières (2 fois par semaine), alors que le comité local de veille sanitaire se réunit chaque jour dans le but de faire le suivi et l’évaluation de la situation épidémiologique au niveau de cette partie du territoire national, a-t-il expliqué à la MAP, à l’occasion de la rémission complète du dernier patient ayant quitté, dimanche, l’hôpital provincial Mohammed VI de Tahanaout,

M. Jader, qui s’est dit très content de voir la province d’Al Haouz “indemne” de tout cas actif du Covid- 19, a loué les efforts inlassables, l’engagement sans faille ainsi que le sens élevé de responsabilité dont ont fait montre l’ensemble des intervenants : staffs médical et paramédical relevant de la délégation provinciale de la Santé, les autorités provinciales et locales et les acteurs de la société civile …etc.

“Les autorités sanitaires ont joué un rôle décisif pour enrayer la propagation de la pandémie du Covid- 19 et ce, à travers, entre autres, un suivi médical très minutieux des personnes-contacts”, s’est-il félicité.

Dans la même lignée, il a fait remarquer que le dépistage massif effectué à l’échelle provinciale, a permis de réaliser près de 200 prélèvements par jour, notant que la délégation de la Santé procède, actuellement, à des dépistages dans les rangs des ouvriers des unités industrielles, des chauffeurs de taxi, des salariés des agences bancaires, des stations d’essence, comme au niveau de tout lieu connaissant une affluence des citoyens.

Après avoir souligné que la capacité litière de l’unité Covid-19 aménagée au sein de l’hôpital provincial Mohammed VI à Tahanaout est de 26 lits, il a fait savoir que les cas suspects sont confinés et bénéficient d’une prise en charge dans un centre dédié, en attendant les résultats des analyses microbiologiques, alors que les cas souffrant d’une complication sont transférés pour suivre des soins intensifs au sein du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech.

M. Jader n’a pas manqué de souligner que tous les intervenants demeurent mobilisés afin de faire face à cette pandémie, appelant les citoyens au respect strict des mesures préventives des règles d’hygiène, afin d’endiguer la propagation du coronavirus au niveau de cette partie du territoire national.

Pour rappel, le nombre de cas confirmés au coronavirus depuis le déclenchement de la pandémie s’élèvait à 54 au niveau de la province d’Al Haouz, dont 50 rémissions et 04 décès recensés.

Le nombre de cas confirmés ayant bénéficié d’une prise en charge au niveau de l’hôpital provincial Mohammed VI de Tahanaout s’élèvait à 28, alors que le reste a été placé sous traitement au CHU Mohammed VI de Marrakech.