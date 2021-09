Al-Haouz : L’INDH épaule les jeunes porteurs de projets

jeudi, 2 septembre, 2021 à 23:29

Tahanaout (Al-Haouz)- L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) apporte un fort soutien financier et technique aux jeunes porteurs de projets au niveau de la province d’Al Haouz et ce, dans le cadre de son programme 3 “Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes”.

En effet, plusieurs jeunes de la province ont ainsi bénéficié de l’accompagnement de l’INDH, dans ses trois phases, pour concrétiser leurs idées de projets ou développer leurs activités dans le cadre d’une approche intégrée visant à améliorer l’employabilité des jeunes, créer de la valeur au niveau local, et assurer la pérennité des projets.

Ainsi, Yassine Idmoussa a décidé avec son collègue Alaa Hamdichate de bénéficier de l’accompagnement de l’INDH pour créer leur entreprise “Adrar Tech” et mettre sur pied “www.Hoota.ma”, sorte de “Marketplace” spécialisée dans la vente des produits électroniques usagés/remis à neuf (ordinateurs, portables…etc), qui répond à un besoin en pleine croissance, et aide les acteurs économiques dans ce domaine d’activité à mieux organiser leur travail et d’avoir une alternative efficace et pratique pour une présence en ligne simple.

“Grâce au financement et à l’accompagnement technique et managérial de l’INDH, nous avons lancé le premier site électronique des électroménagers utilisés au Maroc, qui rend la consommation des produits tech utilisés et remis à neuf aussi fiable que les produits neufs”, a expliqué M. Yassine Idmoussa, co-gérant d’”Adrar Tech”, dans une déclaration à M24, la chaine d’information en continu de la MAP.

Mettant en exergue la contribution de l’INDH dans la promotion de l’entrepreneuriat auprès des jeunes, M. Idmoussa a relevé que “www.hoota.ma” accompagne les consommateurs dans l’acquisition d’équipements informatiques accessibles de seconde main ou reconditionnés, en leur apportant la confiance et les services additionnels qui manquent à ce marché dérégulé.

Toujours dans le cadre de l’appui et la promotion de l’entrepreneuriat chez les jeunes, l’INDH a également financé le projet “PUBG Squad Adventures”, qui offre des activités divertissantes au cœur du désert unique d’Agafay, notamment des balades à dos de chameaux, des balades en Quads dans le désert, en 4×4, organisation de soirées à thème…etc.

“Nous avions le grand privilège d’être parmi les premiers candidats qui ont bénéficié du soutien financier et technique de l’INDH pour développer notre activité, affectée lourdement par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19)”, a relevé M. Hamza Hichami, co-gérant de l’entreprise, dans une déclaration similaire à M24.

Tout en exprimant sa gratitude aux responsables de l’INDH dans la province d’Al Haouz, le jeune entrepreneur a relevé que “la contribution de l’INDH (200.000 dirhams) nous a permis de maintenir notre business malgré les contraintes liées à la pandémie et ainsi préserver plusieurs emplois directs et indirects pour les jeunes de la province”.

Intitulé “Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes”, le programme 3 de l’INDH vise à apporter un accompagnement au profit des porteurs de projets issus de l’analyse des chaines de valeur et des coopératives, ainsi que les autres organisations professionnelles œuvrant dans le domaine de l’économie sociale et solidaire.

L’intervention de l’INDH dans ce cadre, rappelle-t-on, se trouve justifiée par l’intérêt accordé à l’inclusion économique des jeunes et des femmes en leur offrant des opportunités d’emploi et d’auto-emploi.

L’objectif consiste à développer les perspectives des activités économiques locales issues des résultats des analyses de chaines de valeurs à travers l’accompagnement des porteurs de projets, des structures existantes ayant un fort potentiel de croissance et créant des opportunités d’emploi pour les jeunes ou des structures nouvellement créées répondant aux critères de création de valeur.