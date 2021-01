Al Haouz : Remise de véhicules de transport scolaire à des collectivités territoriales

mardi, 12 janvier, 2021 à 22:53

Une équipe médicale s’est rendue, mardi, dans les Douars de Tatnblal et de Boutmcht dans la commune rurale d’Aghbala (Province de Béni Mellal) pour assurer l’accouchement d’une femme enceinte et apporter les soins nécessaires à une autre, dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures prises par le comité provincial de veille et de lutte contre les effets de la vague de froid dans cette province.