Al Haouz : Suivi de l’état d’avancement des projets de développement

mercredi, 31 mars, 2021 à 0:13

Tahanaout, (Province d’Al-Haouz) – Les autorités provinciales d’Al Haouz continuent d’assurer le suivi sur le terrain, de l’état d’avancement des travaux d’exécution de plusieurs projets de développement réalisés ou en cours de concrétisation.

Ainsi, le gouverneur de la province, M. Rachid Benchikhi, s’est rendu mardi aux collectivités territoriales d’Asni, Ouirgane, Imgdal, Ijoukak et Talat N’yakoub, où il a pris connaissance de l’état d’avancement des travaux de réalisation de projets visant l’amélioration du niveau de vie de la population ciblée.

Accompagné des chefs des services extérieurs concernés, le gouverneur a entamé sa visite par une réunion de communication avec la société civile locale, qui s’est penchée sur les services sociaux mis à la disposition de la population locale, notamment l’eau potable, l’assainissement liquide et les routes.

Dans la commune rurale de Ouirgane, le gouverneur s’est enquis de l’état d’avancement des travaux de la route reliant Marigha et Tizi Oussem (19,8 km), qui s’inscrit dans le cadre du programme de la mise à niveau territoriale.

Il a également visité le projet d’extension et de renforcement de la route reliant Imgdal et Taourirt (8 km) dans la commune d’Imgdal.

A la commune d’Ijoukak, M. Benchikhi s’est rendu au chantier de réalisation de la route reliant douar Makhzen et douar Ait Ayoub (13,4 km) où, les travaux ont atteint 75%.

De même, Il a visité le chantier de construction du centre de renforcement des capacités des femmes dans la commune de Talat N’yakoub, qui s’inscrit dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Lors de cette visite, M. Benchikhi s’est arrêté sur l’état d’avancement de plusieurs projets liés au secteur de l’agriculture, principal levier du développement économique dans la province.

Dans ce sens, le gouverneur a appelé à accélérer la cadence de réalisation des projets de développement et à fédérer les efforts de toutes les parties concernées, notamment la société civile et les associations agricoles, en vue d’améliorer les conditions de vie de la population locale sur les plans économique et social et de renforcer le développement territorial durable et ce, conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.