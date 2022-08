Al Hoceima: 54 projets de développement approuvés pour 10 MDH

vendredi, 5 août, 2022 à 19:53

Al Hoceima – Le Comité provincial de développement économique (CPDE) d’Al Hoceima a approuvé, lors d’une réunion tenue jeudi et présidée par le gouverneur de la province, Farid Chourak, 54 projets avec une enveloppe budgétaire de 10.263.000 dirhams, dont une contribution de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) à hauteur de 5.384.000 DH.

Ces projets, qui s’inscrivent dans le cadre du troisième programme de la troisième phase de l’INDH, relatif à l’amélioration du revenu et l’inclusion économique des jeunes, se répartissent sur l’axe du soutien à l’entrepreneuriat des jeunes (45 projets) et l’axe du soutien à l’économie sociale et solidaire, à l’issue d’un concours d’idées de projets (9 projets).

Pour ce qui est de l’axe du soutien à l’entrepreneuriat des jeunes, une enveloppe budgétaire de 6 MDH a été allouée aux 45 projets sélectionnés, avec une contribution d’environ 3.712.000 dirhams de l’INDH, et de 3.233.000 dirhams des porteurs de projets.

De son côté, les projets de l’axe du soutien à l’économie sociale et solidaire ont mobilisé un montant global de 3.317.000 dirhams, avec un apport de l’INDH de l’ordre de 1.646.000 dirhams et des porteurs de projets pour 1.671.000 dirhams.

Les projets sélectionnés dans l’axe de l’entrepreneuriat portent sur les domaines des services (34 projets), l’artisanat (7 projets), l’agriculture (2 projets) et le commerce (2 projets).

Quant aux projets de soutien à l’économie sociale et solidaire, ils concernent les secteurs de l’artisanat (3 projets), des services (3 projets), du commerce (2 projets) et de l’agriculture (1 projet).