Al Hoceima: Appel à l’adoption des nouvelles technologies pour réduire la consommation de l’énergie et préserver les ressources naturelles

jeudi, 11 juin, 2020 à 9:19

Al Hoceima – Des experts et des chercheurs ont souligné, mercredi, la nécessité de l’adoption des nouvelles technologies pour réduire la consommation de l’énergie et préserver les ressources naturelles.

Intervenant dans le cadre d’un webinaire organisé par la Faculté des sciences et techniques d’Al Hoceima sous le thème “l’éconologie, impacts et défis socio-économiques”, isont indiqué que le pari réside principalement dans la consolidation de l’utilisation des nouvelles technologies pour surmonter les défis et enjeux qui s’imposent, notamment en ce qui concerne la consommation de l’énergie et le télétravail.

Mettant l’accent sur l’impact du coronavirus sur les différentes secteurs vitaux, en particulier sur l’économie et l’éconologie, ils ont estimé que les alternatives technologiques et les moyens et outils techniques et numériques peuvent contribuer à la réalisation de l’équilibre environnemental escompté, à la préservation des ressources naturelles et à la promotion de la parité sociale.

De même, ils ont souligné la nécessité d’unir les efforts des divers intervenants afin de changer le comportement écologique des populations partout dans le monde et les convaincre de l’importance de protéger et préserver les ressources naturelles, relevant aussi l’impératif de se pencher sur la situation des réfugiés écologiques, qui ont été contraints de quitter leurs payes en raison des effets engendrés par les changement climatiques, tels que la sécheresse et les pénuries alimentaires, et de défendre leurs droits.

Par ailleurs, ils ont mis en avant les Objectifs du développement durable (ODD) à l’horizon 2030, adoptés par les Nations Unies, notamment l’objectif 13 qui prévoit de prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions, notant la nécessité d’adopter des mécanismes nationaux et internationaux de contrôle et d’évaluation pour intégrer ces objectifs dans les politiques nationales des États.

À cette occasion, le doyen de la Faculté des sciences et techniques d’Al Hoceima, Mohamed El Bakkali a précisé que l’économie est liée à l’environnement et au développement durable et que le concept de l’éconologie a été établi il y a une trentaine d’années par un groupe de chercheurs éminents, appelant à cet égard à la conjugaison des efforts de toutes les parties prenantes en vue de développer ce domaine et lui accorder l’intérêt requis.

Cette conférence à distance, qui a connu la participation de chercheurs et experts marocains et espagnols dans le domaine de l’éconologie, a abordé plusieurs thématiques, à savoir “l’éconologie et l’environnement: défis du télétravail et les entreprises virtuelles”, “le taux d’intégration des ODD dans les plans nationaux de développement relatifs aux changements climatiques” et “les défis économiques et juridiques des mouvements forcées des populations”.