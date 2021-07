Al Hoceima : Approbation de 44 projets de plus de 12 MDH au profit des jeunes

vendredi, 2 juillet, 2021 à 23:14

Al Hoceima – Le comité provincial de développement humain d’Al Hoceima a approuvé, jeudi, un total de 44 projets d’un montant d’environ 12,3 MDH, et ce dans le cadre du Programme d’amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes.

Ces projets, adoptés lors d’une réunion présidée par le gouverneur de la province, Farid Chourak, en présence des membres du comité, concernent les axes d’appui à l’entrepreneuriat chez les jeunes au titre de cette année et la promotion de l’économie sociale et solidaire (concours de sélection d’idées de projets au titre de l’année 2021).

S’agissant du premier axe, qui cible les jeunes âgés entre 18 et 45 ans, les auto-entrepreneurs, les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les coopératives dont la durée de création n’excède pas un an, 30 projets ont été approuvés pour une enveloppe budgétaire globale de quelque 6,6 MDH, dont 2,5 MDH de l’INDH.

Ces projets concernent des domaines variés, dont notamment le soutien au tourisme maritime, la valorisation et la commercialisation des produits de terroir, le transport du poisson frais, la création d’un abattoir moderne, la plongée et les sports nautiques.

Pour ce qui est de l’axe de soutien à l’économie sociale et solidaire, les membres du comité ont approuvé 14 projets pour lesquels une enveloppe globale d’environ 5,6 MDH a été allouée, avec une contribution de l’INDH d’environ deux millions de dirhams.

Les porteurs des projets sélectionnés, âgés de 18 à 35 ans, bénéficieront d’un soutien technique dans le domaine des capacités de production, d’un accompagnement technique dans le domaine des marques et de la certification, ainsi que d’un soutien financier d’un plafond de 300.000 dirhams, représentant 60 pc de coût du projet.

Dans son intervention à cette occasion, M. Chourak a souligné que les projets retenus contribueront à créer des opportunités d’emploi pour les jeunes et à renforcer le tissu économique dans la province d’Al Hoceima, appelant à la mutualisation des efforts de toutes les parties concernées pour faciliter la tâche des jeunes porteurs de projets et leur apporter le soutien nécessaire.

Il a également salué les actions menées par la plateforme des jeunes à Al Hoceima au profit des jeunes femmes et des jeunes porteurs de projets, soulignant la nécessité de former des comités comprenant différentes composantes et acteurs de la société civile pour suivre de près l’avancement des différents projets et les contraintes auxquelles ils sont confrontés.

Il est à noter que le Programme «amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes» vise à améliorer le revenu à travers le lancement d’une nouvelle génération d’initiatives, et à promouvoir l’inclusion économique des jeunes en contribuant à créer des opportunités d’emploi et en facilitant la création de l’auto-emploi.