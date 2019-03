Al Hoceïma: Arrestation de deux individus présumés impliqués dans un double meurtre prémédité à l’arme blanche

samedi, 30 mars, 2019 à 20:18

Rabat-Le service régional de la police judiciaire d’Al Hoceïma a arrêté, samedi, deux individus, âgés de 21 et 26 ans, présumés impliqués dans un double meurtre avec préméditation, à l’aide de l’arme blanche, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les services de sûreté nationale avaient constaté, tôt vendredi, deux corps sans vie de deux individus de sexe masculin présentant des blessures profondes, abandonnés dans un chantier de construction, précise la DGSN dans un communiqué, ajoutant que les enquêtes et investigations ont permis d’élucider cette affaire et d’arrêter les présumés impliqués dans ces actes criminels.

Les premiers éléments de l’enquête ont révélé qu’un des prévenus a un lien familial avec l’une des victimes et que le crime a été commis dans une maison avant qu’on ne se débarrasse des cadavres dans un chantier de construction, explique le communiqué, notant que les motifs derrière ce crime sont relatifs à des règlements de compte autour de sommes d’argent.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet en vue d’élucider toutes les circonstances de ce crime et de déterminer ses tenants et aboutissants, conclut la DGSN.