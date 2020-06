Al Hoceima: Délivrance des CINE au profit des candidats au baccalauréat

lundi, 8 juin, 2020 à 21:41

Al Hoceima – L’opération exceptionnelle de délivrance des Cartes d’identité nationale électroniques (CINE) au profit de l’ensemble des élèves candidats à l’examen du baccalauréat au titre de l’année scolaire 2019-2020 se poursuit au niveau de la province d’Al Hoceima.

La sûreté régionale d’Al Hoceima a adhéré à cette opération à travers la mobilisation du Centre d’enregistrement des données identitaires d’Al Hoceima ainsi que ses annexes au district d’Imzouren-Bni Bouayach, et les commissariats de police de Targuist et Bni Bouayach, et ce afin de recevoir les élèves de la première et deuxième année du baccalauréat pour l’établissement de leur CINE.

Cette opération, lancée depuis le 18 mai, se déroule dans de bonnes conditions avec le respect total des mesures préventives émises par les autorités compétentes, notamment la distance de sécurité et le port des masques, a indiqué le chef du service régional de la documentation et des titres identitaires à la sûreté régionale d’Al Hoceima, Jamal Jiah.

En parallèle, une campagne supervisée par des équipes spécialisées, disposant des outils logistiques nécessaires et comprenant des éléments réputés pour leur compétence, est menée en milieu rural de la province d’Al Hoceima, en coordination avec les autorités locales, afin de recevoir les élèves pour l’établissement de leurs CINE, et ce dans les limites des compétences territoriales de la sûreté régionale d’Al Hoceima, a ajouté M. Jiah dans une déclaration à la MAP.

Un total de 180 CINE ont été établies jusqu’au lundi, dont 68 à Al Hoceima, 41 au niveau du commissariat de police de Targuist, 34 au commissariat de police d’Imzouren et 37 au niveau du commissariat de police de Bni Bouayach, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, M. Jiah a affirmé que l’opération d’établissement des CINE se poursuit au niveau du Centre d’enregistrement des données identitaires d’Al Hoceima ainsi que ses annexes au district d’Imzouren-Bni Bouayach, les commissariats de police de Targuist et Bni Bouayach, outre le milieu rural, et ce dans le respect total des mesures préventives mises en place dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.