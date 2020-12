Al Hoceima: la famille de la Résistance salue fortement la reconnaissance US de la marocanité du Sahara

samedi, 19 décembre, 2020 à 12:45

Al Hoceima – La famille des anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération à Al Hoceima a salué fortement la décision des États-Unis d’Amérique de reconnaître, pour la première fois de leur histoire, la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, et leur intention d’ouvrir un consulat dans la ville de Dakhla.

Dans un communiqué, publié à l’issue d’une marche symbolique organisée vendredi, la famille de la Résistance a grandement salué les succès réalisés par la diplomatie marocaine, sous le leadership clairvoyant de SM le Roi Mohammed VI, et la récente décision américaine de reconnaître la marocanité du Sahara.

La famille des anciens résistants et membres de l’Armée de libération à Al Hoceima a ainsi tenu à exprimer sa mobilisation permanente derrière le Souverain pour défendre les constantes de la Nation et ses valeurs sacrées, et préserver l’intégrité territoriale du Royaume.

Elle a également salué la position de plusieurs pays frères et amis qui ont ouvert des consulats dans les provinces du Sud du Royaume et exprimé leur soutien explicite à la marocanité du Sahara.

Cette marche symbolique a aussi été une occasion pour la famille des anciens résistants et membres de l’Armée de libération à Al Hoceima de “demander à l’Algérie de revoir sa position quant à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, et d’accepter la main tendue de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, pour poursuivre les relations sur des bases solides au service des peuples des deux pays”.

Il est à noter que cette marche a été organisée dans le strict respect des mesures de prévention préconisées pour lutter contre la propagation de la pandémie de la Covid-19.