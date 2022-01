Al Hoceima: fort engagement de l’INDH pour la promotion du préscolaire

mardi, 25 janvier, 2022 à 20:03

Al Hoceima – L’appui et la promotion de l’enseignement préscolaire est l’un des axes importants du plan d’action de la troisième phase de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) au niveau de la province d’Al Hoceima, où environ 120 unités de préscolaire ont été créées entre 2019 et 2021.

La phase III de l’INDH a fait de la promotion de l’enseignement préscolaire un axe majeur de ses programmes, et fixé parmi ses objectifs l’appui à la généralisation du préscolaire, notamment en milieu rural, étant une étape essentielle dans le développement des capacités individuelles des enfants, et compte tenu de son rôle dans leur parcours éducatif.

Dans le cadre de la promotion de l’enseignement préscolaire en milieu rural au niveau de la province d’Al Hoceima, l’INDH a créé 5 unités d’enseignement préscolaire au titre de l’année 2019 dans les douars de Tafsast dans la commune Chakrane, Chetari dans la commune Ait Youssef Ou Ali, Ikeznaya dans la commune Bni Boufrah, Tanout dans la commune Ait Kamra, en plus du douar Ouersane dans la commune Zarkt, dont bénéficient environ 80 filles et garçons en âge d’enseignement préscolaire.

Ces efforts se sont poursuivis en 2020, avec la création de 63 unités similaires, bénéficiant à près de 1.000 enfants dans les communes de Abdelghaya Souahel, Ait Youssef Ou Ali, Bni Abdellah, Bni Ahmed Imoukzan, Bni Ammart, Bni Bchir, Bni Bouchibet, Bni Bounsar, Bni Hadifa, Chakrane, Issaguen, Ketama, Louta, Moulay Ahmed Cherif, Rouadi, Sidi Boutmim, Zaouiat Sidi Abdelkader et de Zarkt.

L’année 2021 a également été marquée par des efforts continus de l’INDH en faveur de l’appui à l’enseignement préscolaire, avec la programmation de la réalisation de 52 unités de préscolaire dans les communes de Louta, Imzouren, Bni Ahmed Imoukzan, Bni Bchir, Bni Gmil Maksouline, Bni Boufrah, Senada, Ait Kamra, Bni Ammart, Sidi Bouzineb, Sidi Boutmim et Bni Bounsar. Ces projets ont atteint un taux de réalisation d’environ 80%.

L’enseignement préscolaire contribue, sans nul doute, à lutter contre le décrochage scolaire, à promouvoir la scolarisation et l’accès à l’enseignement primaire, et ainsi à améliorer le niveau du capital humain ainsi que la durée moyenne de scolarisation, qui est une composante majeure de l’indice de développement humain.

Il est à noter que la troisième phase de l’INDH vise principalement la consolidation et le renforcement des acquis réalisés, tout en réorientant les programmes vers la promotion du capital humain et des générations montantes et le soutien des catégories vulnérables, en plus de l’adoption d’une nouvelle génération d’initiatives génératrices de revenu et créatrices d’opportunités d’emploi.