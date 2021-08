Al Hoceima: Installation du nouveau premier président et du procureur général du Roi près la Cour d’appel

mardi, 3 août, 2021 à 18:43

Al Hoceima – Le nouveau premier président de la Cour d’appel d’Al Hoceima, Zoubir El Abbassi, et le procureur général du Roi près cette cour, Mustapha Yartaoui, ont été installés mardi dans leurs fonctions.

La cérémonie d’installation s’est déroulée en présence notamment du secrétaire général de la province d’Al Hoceima, des représentantes du ministère de la Justice, du Ministère public et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, de responsables judiciaires, en plus de représentants des différentes professions judiciaires, et de personnalités civiles et militaires.

S’exprimant à cette occasion, M. El Abbassi s’est dit extrêmement fier de la confiance placée en lui par SM le Roi Mohammed VI, affirmant sa détermination à mener à bien les tâches qui lui ont été confiées, avec fermeté et honnêteté.

Il a également affirmé son engagement à oeuvrer pour l’amélioration des services dispensés par la Cour d’appel d’Al Hoceima, tout en adhérant avec sérieux et responsabilité au chantier de réforme du système judiciaire et à la modernisation de l’administration judiciaire.

M. El Abbassi a ainsi appelé l’ensemble des employés de la cour d’appel à faire preuve de responsabilité, à veiller à communiquer en permanence et à oeuvrer pour une justice au service des citoyens.

Pour sa part, M. Yartaoui a exprimé sa fierté pour la confiance royale, affirmant sa volonté d’oeuvrer pour préserver l’indépendance de la justice et défendre les valeurs de justice et d’équité pour la consolidation de l’Etat de droit.

M. Yartaoui a insisté sur son engagement pour veiller à ce que le parquet général d’Al Hoceima soit une plateforme au service des citoyens, de manière à consacrer le concept du parquet citoyen, exprimant sa volonté de poursuivre les relations de coopération fructueuse avec l’ensemble des acteurs, la communication étant essentielle pour une action commune.