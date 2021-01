Al Hoceima: Interpellation d’un brigadier de police pour implication présumée dans le trafic de 962 kg de chira (DGSN)

vendredi, 29 janvier, 2021 à 16:44

Rabat – Les éléments du service régional de la police judiciaire d’Al Hoceima ont interpellé, jeudi soir, un brigadier de police exerçant à la sûreté régionale d’Al Hoceima, pour son implication présumée dans une tentative de trafic de 962 kilogrammes (kg) de chira.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué vendredi, dans un communiqué, que les éléments de la police judiciaire d’Al Hoceima avaient appréhendé, mercredi dernier, un individu en flagrant délit de trafic de 29 cargaisons de drogue d’un poids de 962 kg de chira, à bord d’un véhicule utilitaire, ajoutant que l’enquête et les perquisitions effectuées ont révélé la complicité présumée de l’agent de police interpellé dans la facilitation de la commission de ces activités criminelles.

Le fonctionnaire de police et le chauffeur du véhicule utilitaire ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer le degré d’implication de chacun des interpellés dans ces actes criminels, identifier toutes les personnes impliquées dans ces activités, ainsi que les éventuels ramifications et liens de ce réseau aux niveaux national et international, conclut le communiqué.