Al Hoceima: l’appui à la scolarisation en milieu rural, au cœur des efforts de l’INDH

lundi, 24 janvier, 2022 à 19:49

Al Hoceima – L’appui et la promotion de la scolarisation en milieu rural constitue une des principales préoccupations de la troisième phase de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) au niveau de la province d’Al Hoceima.

L’INDH oeuvre, dans le cadre du programme “Impulsion du capital humain des générations montantes”, à appuyer la scolarisation en milieu rural et à lutter contre la déperdition scolaire, notamment parmi les filles, en restructurant et en équipant un ensemble d’établissements et d’espaces sociaux.

Le programme “Impulsion du capital humain des générations montantes” est considéré comme l’un des piliers les plus importants de la troisième phase de l’INDH, auquel des ressources importantes ont été allouées, vu qu’il vise à investir dans le capital humain dès la petite enfance.

Dans ce sens, l’INDH a programmé un ensemble de projets au niveau de la province d’Al Hoceima, approuvés par le Comité provincial de développement humain (CPDH) que préside le gouverneur de la province. La majorité de ces projets ont été réalisés, grâce aux efforts de l’INDH et de ses partenaires, tandis que d’autres projets sont en cours de réalisation.

Depuis le lancement de la phase III de l’INDH en 2019, 6 Dar Talib et Dar Taliba (Maison de l’étudiant) ont été équipées au niveau de 15 communes de la province, avec une enveloppe budgétaire de 1,45 million de dirhams (MDH), pour bénéficier à environ 297 étudiants.

Il a également été procédé à l’aménagement de 4 Dar Talib et Dar Taliba (Maison de l’étudiant) dans 3 communes de la province, avec une enveloppe de 1,2 MDH, et ce au profit de 207 bénéficiaires, tandis que 10 bus de transport scolaire ont été acquis pour un budget total de 4 MDH, puis remis à 10 communes pour bénéficier à 395 élèves.

En 2019, 26 restaurants ont été équipés au niveau de différents établissements, avec une enveloppe budgétaire d’environ 2,5 MDH, au profit de 2.438 bénéficiaires dans 23 communes de la province, en plus de 25 salles de soutien scolaire dans 13 communes (1 MDH).

Par ailleurs, des forums d’orientation scolaire ont été organisés au profit d’environ 12.957 étudiants dans les communes d’Al Hoceima, Imzouren, Ketama et Bni Boufrah, en plus de l’équipement d’une salle dédiée aux enfants en situation de handicap dans la commune d’Al Hoceima, avec une enveloppe de 280 MDH, et dont bénéficient 17 élèves.

Au titre de l’année 2020, dans le cadre du même axe lié à l’appui à la scolarisation et à la lutte contre la déperdition scolaire, l’INDH a équipé 4 Dar Taliba et 6 Dar Talib dans 8 communes de la province, pour un montant total de 3,1 MDH, et ce au profit d’environ 497 étudiants et étudiantes.

En 2021, 4 Dar Talib et Dar Taliba ont été aménagés dans les communes de Béni Ammart, Béni Boufrah, Béni Bouchibet et Sidi Boutmim (1 MDH), au profit de près de 200 étudiants, tandis que 3 Dar Taliba ont été aménagés avec un montant de 870.000 dirhams pour promouvoir la scolarisation de la fille rurale dans les communes de Moulay Ahmed Chérif, Nekkour et Béni Bouchibet, et ce au profit de 150 bénéficiaires.

Quatre Dar Taliba ont également été équipées dans les communes de Béni Boufrah, Nekkour, Beni Hadifa et Beni Gmil (650.000 dirhams), au profit d’environ 245 étudiantes, en plus de l’équipement de 3 Dar Talib dans les communes de Beni Bounsar, Beni Abdellah et Imrabten (500.000 dirhams) au profit de 100 étudiants, ainsi qu’une Dar Talib dans la commune de Zarkt (500.000 dirhams), au profit de 50 étudiants.

Les efforts de l’INDH durant l’année 2021 comprennent également les travaux d’élargissement de Dar Taliba dans la commune de Ait Kamra, avec une enveloppe budgétaire de 600.000 dirhams, bénéficiant à environ 32 étudiantes.

L’INDH a aussi veillé, la même année, à la distribution de 35 bus de transport scolaire au profit des communes rurales de la province, acquis dans le cadre des programmes de l’Initiative et du Programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural, pour un montant total de 11 MDH, au profit d’environ 2.500 élèves en milieu rural.

Il est à noter que la vision de la troisième phase de l’INDH s’appuie sur les Hautes orientations royales contenues dans le discours adressé à la Nation le 29 juillet 2018, à l’occasion de la Fête du Trône.

Cette étape vise principalement la consolidation et le renforcement des acquis réalisés, tout en réorientant les programmes vers la promotion du capital humain et des générations montantes et le soutien des catégories vulnérables, en plus de l’adoption d’une nouvelle génération d’initiatives génératrices de revenu et créatrices d’opportunités d’emploi.